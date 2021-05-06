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В Минске задержаны пять работников диагностической станции. Они брали взятки за прохождение техосмотра

06.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятеро работников одной из диагностических станций были задержаны после получения взяток за «благополучное решение вопросов» о прохождении государственного технического осмотра. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В обязанности указанных должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. Как оказалось, по предварительному сговору за благоприятное решение вопросов мужчины получали вознаграждение в размере 20 долларов за одну машину.

Некоторая сумма денег, полученных задержанными путем взяток, была изъята. Сколько еще они заработали ранее, пока выясняется.
 
Теги: Минск
 
 
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Пятеро работников одной из диагностических станций были задержаны после получения взяток за «благополучное решение вопросов» о прохождении государственного...
 
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