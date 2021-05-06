В Минске задержаны пять работников диагностической станции. Они брали взятки за прохождение техосмотра

В обязанности указанных должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. Как оказалось, по предварительному сговору за благоприятное решение вопросов мужчины получали вознаграждение в размере 20 долларов за одну машину.





Некоторая сумма денег, полученных задержанными путем взяток, была изъята. Сколько еще они заработали ранее, пока выясняется.







