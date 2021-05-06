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Украина будет просить у США системы ПВО и антиснайперские технологии

06.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудит "список" военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев. Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.




В рамках этого Украина будет просить системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, заявил украинский министр.

«Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении в США, - сказал Кулеба. - Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Оно должно быть взаимовыгодным».

Кулеба отметил, что хочет, чтобы Украина рассматривалась США как «восточная граница демократии» в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.

По поводу членства в НАТО министр подчеркнул, что Украина должна иметь четкую дорожную карту вступления в Альянс. «И здесь США могут нам помочь», — отметил Кулеба.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже прибыл с рабочим визитом в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в ночь на 6 мая.
 
 
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудит "список" военной поддержки США с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Киев. Об этом Кулеба заявил в...
 
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