Украина будет просить у США системы ПВО и антиснайперские технологии













В рамках этого Украина будет просить системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, заявил украинский министр.





«Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении в США, - сказал Кулеба. - Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Оно должно быть взаимовыгодным».





Кулеба отметил, что хочет, чтобы Украина рассматривалась США как «восточная граница демократии» в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.





По поводу членства в НАТО министр подчеркнул, что Украина должна иметь четкую дорожную карту вступления в Альянс. «И здесь США могут нам помочь», — отметил Кулеба.





Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже прибыл с рабочим визитом в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в ночь на 6 мая.



