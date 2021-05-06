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Российская таможня задержала самую большую за всю историю партию санкционных товаров из Беларуси

06.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самую большую за всю историю партию санкционных товаров задержали российские таможенники на границе в Брянской области.


Архивное фото

Сотрудники Брянской таможни на российско-белорусском участке государственной границы выявили и задержали 8 грузовиков, перевозивших более 172 тонн свежих фруктов – яблок, груш и помело, сообщает  Федеральная таможенная служба России.

«Этикетки на ящиках указывали на происхождение фруктов из стран, включенных в санкционный список. Сотрудники Брянской таможни завели семь дел», — сообщили в ФТС. Одно транспортное средство с товаром помело, произведенным в Китае, передано Россельхознадзору для дополнительной проверки.
 
 
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Самую большую за всю историю партию санкционных товаров задержали российские таможенники на границе в Брянской области.
 
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