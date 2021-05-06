Источник материала: UDF



Правительство поддержало «Белшину» и «Лакокраску» / БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство поддержало попавшие под санкции США «Белшину» и «Лакокраску» Кстати, «Белшина» в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей.

То же самое касается и закупки лака и красок: их тоже будут покупать из одного источника — лидской «Лакокраски».Оба предприятия попали в этом году под экономические санкции США, как и весь концерн «Белнефтехим».Кстати, «Белшина» в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей. «Лакокраска» тоже убыточна, хотя и не так сильно, как бобруйское предприятие.