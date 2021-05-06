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Правительство поддержало попавшие под санкции США «Белшину» и «Лакокраску»
Источник материала: UDF
Правительство поддержало «Белшину» и «Лакокраску» / БЕЛТА
То же самое касается и закупки лака и красок: их тоже будут покупать из одного источника — лидской «Лакокраски».
Оба предприятия попали в этом году под экономические санкции США, как и весь концерн «Белнефтехим».
Кстати, «Белшина» в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей. «Лакокраска» тоже убыточна, хотя и не так сильно, как бобруйское предприятие.
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Кстати, «Белшина» в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей.
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