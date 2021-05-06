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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре задержаны 11 юношей, противостоявших милиции Их задержание проводилась 4 мая при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР.

Их задержание проводилась 4 мая при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР.По словам, вечером 11 августа протестующие распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни. В итоге один сотрудник якобы пострадал, служебные автомобили оказались поврежденными. Останавливать протестующих пришлось выстрелами.Следователи признали их подозреваемыми по уголовному делу.