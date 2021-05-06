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В Мозыре задержаны 11 юношей, противостоявших милиции

06.05.2021 11:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Мозыре задержаны 11 юношей, противостоявших милиции
Кадр из видео
В Мозыре за участие в протестах с требованием справедливого подсчета голосов на выборах задержаны 11 человек, сообщает МВД.
Их задержание проводилась 4 мая при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР.

По словам Ольги Чемодановой, вечером 11 августа протестующие распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни. В итоге один сотрудник якобы пострадал, служебные автомобили оказались поврежденными. Останавливать протестующих пришлось выстрелами.

Следователи признали их подозреваемыми по уголовному делу.
 
 
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Их задержание проводилась 4 мая при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР.
 
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