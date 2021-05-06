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Сексуальные танцы полуголой Кабаевой попали на видео

06.05.2021 11:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сексуальные танцы полуголой Кабаевой попали на видео
Саша Кабаева. Фото: Sasha Kabaeva/ Instagram
Блогер и модель Саша Кабаева пришла в себя после болезненного расставания с отцом своего ребенка.

Саша Кабаева стала особенно популярна в Инстаграм после скандальной истории о своем возлюбленном Александре Липовом, который прямо перед ее родами загремел в тюрьму. После его условно-досрочного освобождения казалось, что все страшное позади, но это не так.

Теперь Кабаева поставила точку в отношениях с мужем. После расставания модель впала в депрессию и стала реже появляться в Инстаграм. Поклонники забеспокоились за свою любимицу.

Но на днях Кабаева обрадовала фанатов сексуальным видео, судя по которому, стало ясно, что она пришла в норму. На кадрах девушка зажигательно танцует. Она в отличной физической форме и настроении. Скорее всего, переживания позади.

«Сашаааа! Ты вернулась, я помню твои слова, про танцы утром, с возвращением, малышка»; «Недавно ты говорила, что если ты опять начнешь танцевать, то ты счастлива! Ты умничка», – написали фолловеры.


Саша Кабаева и Александр Липовой поженились в 2016 году. Через некоторое время она узнала, что беременна. Потом муж блогера угодил в тюрьму по статье о мошенничестве. Девушка с младенцем на руках пыталась вытащить из заключения своего нерадивого супруга.
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Публикация от Sasha Kabaeva |

 
 
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Девушка наконец поставила точку в отношениях с мужем.
 
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