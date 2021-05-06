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Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Москве 22 апреля 2021 г.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест на свободу рук. Почему не была зарегистрирована пророссийская партия «Союз»? Влияние Москвы на передачу власти в Беларуси ограниченное.

Путин пришел на помощь Лукашенко в трудное время во время массовых народных протестов. Можно предположить, что белорусский лидер пообещал Москве все, что она хотела в тот момент. И многое сделал. Это переориентация белорусского экспортного грузопотока из портов Прибалтики в порты России. И активизация военного сотрудничества. И крах западного вектора внешней политики. И еще одно твердое обещание вскоре подписать «дорожные карты» интеграции. И поддержка России в ее конфликте с Украиной. И совместное разоблачение «заговора» против Лукашенко.Но как только дело дошло до влияния России на внутреннюю политику Беларуси через рычаги, которые Лукашенко не может контролировать (то есть пророссийская партия), наступил облом. Ведь это претензия на какую-то власть. Лукашенко этого допустить не может. В конце концов, у него должна быть вся власть, абсолютная и неограниченная.Видимо, Россия надеялась лоббировать свои интересы в Беларуси через лояльные партии и организации. Возможно, его расчет таков, что по новой Конституции власть президента уменьшится, а полномочия парламента увеличатся. Поскольку белорусы хорошо относятся к союзу с Россией, в ходе свободных выборов пророссийские партии, используя материальную, политическую, информационную поддержку Москвы, получат большинство в Палате представителей, сформируют правительство, и Беларусь - в кармане у Кремля.Лукашенко это понял и поставил шлагбаум. Мог бы зарегистрировать эту партию, а потом не дать ни одного голоса на выборах. Но тогда России пришлось бы раскритиковать белорусские выборы, их результаты со всеми негативными последствиями. Кроме того, «Союз» с помощью России может сильно «раскрутиться», стать заметным игроком на белорусском политическом поле. И что тогда делать с этой партией? Посадить лидеров в тюрьму? Это снова конфликт с Россией.Но даже сейчас будет конфликт. Однако сейчас, пока партия не «раскручена», о ней знают только политически информированные люди, можно сослаться на некоторые процедурные моменты - мол, были ошибки в оформлении документов и так далее.Почему Лукашенко осмелел?Во-первых, теперь он взял ситуацию под свой контроль, и потребность в поддержке со стороны России не так велика, как в августе-сентябре прошлого года. Во-вторых, Путину, который «вписался» за Лукашенко, деваться некуда. Он вынужден поддерживать его по своим причинам, просто из страха перед народной революцией в самой России. Лукашенко это понимает и играет на этом.В общем, вопрос о регистрации «Союза» был испытанием, маркером, определяющим диапазон свободы рук Лукашенко в объятиях России. И проверка показала, что в вопросах власти внутри страны эта свобода весьма значительна. Это также означает, что влияние Москвы на передачу власти в Беларуси ограниченное.