Источник материала: UDF



Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com

«Накладка, видно же»; «Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена?»; «С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?» – написали злопыхатели.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лысая? С Валерии сорвали парик С певицы Валерии сорвали маску. А вернее – парик.

С певицысорвали маску. А вернее – парик. В ненатуральности ее волос уверены подписчики Инстаграм мужа артистки. Дискуссия на тему искусственной шевелюры натолкнуло недавнее фото звезды, на котором она в очередной раз предстала с не меняющейся годами прической. Один и тот же образ Валерии натолкнул ее фанатов на логичную мысль – не парик ли это, и не лысая ли она на самом деле.Действительно, 53-летняя эстрадная певица на каждой фотографии демонстрирует идеальную укладку. Жена продюсеране меняется уже много лет.Свежее фото опубликовал продюсер в своем аккаунте. В кадре предстали члены звездной семьи – сама певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и их сынс супругой Лианой. Семья собралась на крестины новорожденной внучки артистки – четырехмесячной Селин.Поклонники наперебой принялись поздравлять семейство с важной датой. Не обошлось без критики. Здесь то злые языки и зацепились за образ Валерии.Иосиф Пригожин не смог пройти мимо такого хамства и защитил любимую жену. Он заявил, чтотоже носит одну и ту же прическу, это называется стиль и индивидуальность.