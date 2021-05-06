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Лысая? С Валерии сорвали парик

06.05.2021 11:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лысая? С Валерии сорвали парик
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица Валерия и ее семья собрались на празднование крестин новорожденной внучки Селин. Поклонники обсуждают фото.

С певицы Валерии сорвали маску. А вернее – парик. В ненатуральности ее волос уверены подписчики Инстаграм мужа артистки. Дискуссия на тему искусственной шевелюры натолкнуло недавнее фото звезды, на котором она в очередной раз предстала с не меняющейся годами прической. Один и тот же образ Валерии натолкнул ее фанатов на логичную мысль – не парик ли это, и не лысая ли она на самом деле.

Действительно, 53-летняя эстрадная певица на каждой фотографии демонстрирует идеальную укладку. Жена продюсера Иосифа Пригожина не меняется уже много лет.

Свежее фото опубликовал продюсер в своем аккаунте. В кадре предстали члены звездной семьи – сама певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и их сын Арсений Шульгин с супругой Лианой. Семья собралась на крестины новорожденной внучки артистки – четырехмесячной Селин.

Поклонники наперебой принялись поздравлять семейство с важной датой. Не обошлось без критики. Здесь то злые языки и зацепились за образ Валерии.

«Накладка, видно же»; «Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена?»; «С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?» – написали злопыхатели.


Иосиф Пригожин не смог пройти мимо такого хамства и защитил любимую жену. Он заявил, что Мирей Матье тоже носит одну и ту же прическу, это называется стиль и индивидуальность.
 
 
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С певицы Валерии сорвали маску. А вернее – парик.
 
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