Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар открыл торги 6 мая падением до минимума за 104 дня, а евро до минимума за 140 дней Курс российского рубля опустился всего на 0,0020 BYN до 3,4227 BYN/100 RUB.

По информациина 10:11:Курс доллара упал сразу на 0,0077 BYN до 2,5546 BYN/USD — минимума за 3,5 месяца.Курс евро снизился на 0,0043 BYN до 3,0706 BYN/EUR. Евро дешевеет уже пятый день. Его стоимость за это время упала на 0,0346 BYN до минимума за 4,5 месяца.Курс российского рубля опустился всего на 0,0020 BYN до 3,4227 BYN/100 RUB.За сутки российский рубль подорожал к доллару до 74,62 RUB/USD. Это почти на 30 копеек ниже, чем было вчера.Курс евро за это время опустился всего на 10 копеек до 89,70 RUB/EUR.