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Доллар открыл торги 6 мая падением до минимума за 104 дня, а евро до минимума за 140 дней

06.05.2021 11:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар открыл торги 6 мая падением до минимума за 104 дня, а евро до минимума за 140 дней
Иллюстративное фото
Утром в четверг на БВФБ белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам. Стоимость корзины валют снижается на 0,13%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:11:

Курс доллара упал сразу на 0,0077 BYN до 2,5546 BYN/USD — минимума за 3,5 месяца.

Курс евро снизился на 0,0043 BYN до 3,0706 BYN/EUR. Евро дешевеет уже пятый день. Его стоимость за это время упала на 0,0346 BYN до минимума за 4,5 месяца.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0020 BYN до 3,4227 BYN/100 RUB.

Московская биржа


За сутки российский рубль подорожал к доллару до 74,62 RUB/USD. Это почти на 30 копеек ниже, чем было вчера.

Курс евро за это время опустился всего на 10 копеек до 89,70 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс российского рубля опустился всего на 0,0020 BYN до 3,4227 BYN/100 RUB.
 
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