«Иррациональное заявление». Лукашенко рискует нарваться на ответку ЕС, которая подорвет экономику

Источник материала: UDF



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«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу».

«Евросоюз угрозы Лукашенко не испугают»





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«Единственное, что что пока останавливает Лукашенко (и почему он не требует ввести санкции против всех предприятий из Евросоюза, а просит список) – он боится ударить по тем предприятиям, которые обслуживают его и обслуживают его окружение. Больше никаких ограничений у него нет. «Бомбить Воронеж», как говорят в России, – это его любимое занятие. Приносят ли его решения пользу Беларуси или нет, Лукашенко не сильно волнует», – считает Марголин.

«Если посмотреть на долю Беларуси в импорте Евросоюза, то там 0,0%. Это для Беларуси Евросоюз крупнейший наравне с Россией покупатель белорусских товаров. Если скажем ЕС не будет покупать наши нефтепродукты, то куда мы будем их девать? В случае ответных санкционных мер можно нарваться на ответку. ЕС угрозы Лукашенко не испугают», – сказал Марголин.

«Европейская бюрократия никогда не отмечалась оперативностью», – отметил Марголин.

«Нет. Это, например, в России санкции серьезная вещь: там у многих политиков и чиновников в Европе виллы, дети учатся, жены живут. Для них простой невъезд на территорию ЕС – серьезный удар. А в Беларуси чиновники не знают, как границу пересекать, многие из них вообще никогда не были на Западе. Поэтому персональные санкции их не волнуют, а секторальные действуют на всех – и на народ, и на власть. Поэтому Европа так долго и воздерживается от секторальных санкций. Остальное Лукашенко не пугает», – считает Марголин.

«У ЕС средств для давления на белорусские власти гораздо больше»





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«Предприятия с европейским капиталом в Беларуси как правило совместные, там сильно все переплетено с белорусским бизнесом, который часто близок к власти. К тому же это не сверхприбыльные предприятия. И в чем будет суть таких санкций? В том, что выгонят на улицу тысячи белорусских работников, а бюджет недополучит налогов?», – сказал Казакевич.

«На практике ввели санкции против таких брендов как Skoda и Nivea, продукция которых производится в России. И по новому заявлению видно, что у Лукашенко нет серьезных механизмов по влиянию на ситуацию. Негативный эффект от ответных санкционных мер будет для европейцев мизерным, они скорее нанесут ущерб самой Беларуси», – считает Казакевич.

«Эти проекты известны. Они даже заложены в государственных программах в виде десятков миллионов евро. Это проекты, связанные с коммунальной инфраструктурой, водоснабжением и электроснабжением. Из тех проектов, где деньги не идут непосредственно государству, есть проекты, связанные с кредитованием малого и среднего бизнеса. Но в этом случае ограничения станут ударом по поступлениям в бюджет», – отметил Казакевич.

«У ЕС средств для давления на белорусские власти гораздо больше. Например, можно остановить все текущие программы сотрудничества – конкретные предприятия, местные органы и коммунальные службы не получат десятки или сотни миллионов евро», – отметил Казакевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Иррациональное заявление». Лукашенко рискует нарваться на ответку ЕС, которая подорвет экономику По ком могут ударить ответные санкционные меры белорусских властей.

4 апрелязаявил о новых возможных ответных санкционных мерах.Обращаясь к премьер-министру, он сказал:Примерно в то же время стало известно, что ЕС откладывает принятие четвертого пакета санкций против Беларуси: к 10 мая там не успевают выполнить необходимые согласования.поинтересовался у экспертов: по ком могут ударить ответные санкционные меры белорусских властей.Экономиств комментарииотметил, что по его мнению, власти действительно могут пойти на санкции против предприятий с европейским капиталом.Остановят ли ЕС угрозы руководителя Беларуси от принятия четвертого пакета санкций? Экономист полагает, что нет.Он доверяет информации о том, что принятие четвертого пакета санкций отложили из-за технических моментов.Сможет ли Запад своими санкциями вынудить белорусские власти освободить политзаключенных?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииназвал заявление руководителя «очень странным и иррациональным».Он напомнил о недавно принятом указе о введении антисанкций – возможности ограничений по ввозу товаров конкретных «недружественных» производителей.Он также коснулся самых крупных европейских проектов в Беларуси, о которых упомянул Лукашенко.По его мнению, нельзя исключать, что Евросоюз ответит на выполнение угрозы со стороны белорусских властей.