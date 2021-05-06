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«Иррациональное заявление». Лукашенко рискует нарваться на ответку ЕС, которая подорвет экономику
Источник материала: UDF
Фото: AP
4 апреля Александр Лукашенко заявил о новых возможных ответных санкционных мерах.
Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он сказал:
«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу».
Примерно в то же время стало известно, что ЕС откладывает принятие четвертого пакета санкций против Беларуси: к 10 мая там не успевают выполнить необходимые согласования.
«Евросоюз угрозы Лукашенко не испугают»
Экономист Лев Марголин в комментарии
Фото: belgazeta.by
«Единственное, что что пока останавливает Лукашенко (и почему он не требует ввести санкции против всех предприятий из Евросоюза, а просит список) – он боится ударить по тем предприятиям, которые обслуживают его и обслуживают его окружение. Больше никаких ограничений у него нет. «Бомбить Воронеж», как говорят в России, – это его любимое занятие. Приносят ли его решения пользу Беларуси или нет, Лукашенко не сильно волнует», – считает Марголин.
Остановят ли ЕС угрозы руководителя Беларуси от принятия четвертого пакета санкций? Экономист полагает, что нет.
«Если посмотреть на долю Беларуси в импорте Евросоюза, то там 0,0%. Это для Беларуси Евросоюз крупнейший наравне с Россией покупатель белорусских товаров. Если скажем ЕС не будет покупать наши нефтепродукты, то куда мы будем их девать? В случае ответных санкционных мер можно нарваться на ответку. ЕС угрозы Лукашенко не испугают», – сказал Марголин.
Он доверяет информации о том, что принятие четвертого пакета санкций отложили из-за технических моментов.
«Европейская бюрократия никогда не отмечалась оперативностью», – отметил Марголин.
Сможет ли Запад своими санкциями вынудить белорусские власти освободить политзаключенных?
«Нет. Это, например, в России санкции серьезная вещь: там у многих политиков и чиновников в Европе виллы, дети учатся, жены живут. Для них простой невъезд на территорию ЕС – серьезный удар. А в Беларуси чиновники не знают, как границу пересекать, многие из них вообще никогда не были на Западе. Поэтому персональные санкции их не волнуют, а секторальные действуют на всех – и на народ, и на власть. Поэтому Европа так долго и воздерживается от секторальных санкций. Остальное Лукашенко не пугает», – считает Марголин.
«У ЕС средств для давления на белорусские власти гораздо больше»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
«Предприятия с европейским капиталом в Беларуси как правило совместные, там сильно все переплетено с белорусским бизнесом, который часто близок к власти. К тому же это не сверхприбыльные предприятия. И в чем будет суть таких санкций? В том, что выгонят на улицу тысячи белорусских работников, а бюджет недополучит налогов?», – сказал Казакевич.
Он напомнил о недавно принятом указе о введении антисанкций – возможности ограничений по ввозу товаров конкретных «недружественных» производителей.
«На практике ввели санкции против таких брендов как Skoda и Nivea, продукция которых производится в России. И по новому заявлению видно, что у Лукашенко нет серьезных механизмов по влиянию на ситуацию. Негативный эффект от ответных санкционных мер будет для европейцев мизерным, они скорее нанесут ущерб самой Беларуси», – считает Казакевич.
Он также коснулся самых крупных европейских проектов в Беларуси, о которых упомянул Лукашенко.
«Эти проекты известны. Они даже заложены в государственных программах в виде десятков миллионов евро. Это проекты, связанные с коммунальной инфраструктурой, водоснабжением и электроснабжением. Из тех проектов, где деньги не идут непосредственно государству, есть проекты, связанные с кредитованием малого и среднего бизнеса. Но в этом случае ограничения станут ударом по поступлениям в бюджет», – отметил Казакевич.
По его мнению, нельзя исключать, что Евросоюз ответит на выполнение угрозы со стороны белорусских властей.
«У ЕС средств для давления на белорусские власти гораздо больше. Например, можно остановить все текущие программы сотрудничества – конкретные предприятия, местные органы и коммунальные службы не получат десятки или сотни миллионов евро», – отметил Казакевич.
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