ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дубай и Египет. Как белорусские биатлонистки провели отпуск

06.05.2021 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отпуск у белорусских биатлонисток закончился, началась предсезонка. Но как они отдохнули и какие теплые края выбирали в этом году, рассказываем в материале TUT.BY.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Лучшая белорусская биатлонистка по итогам прошлого сезона Динара Алимбекова отправилась отдыхать в Дубай. Она нежилась на солнышке, встречала красивые закаты и любовалась разнообразием рыб и фонтанов.


Фото из инстаграма Динары Алимбековой

Фото из инстаграма Динары Алимбековой

Фото из инстаграма Динары Алимбековой

Еще больше отпускных фото олимпийской чемпионки можно найти по ссылке.

Еще одна чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко решила в этом году отдохнуть в Египте. Компанию ей составил супруг и сервисмен сборной Беларуси Артем Лещенко и биатлонисты Дмитрий Лазовский и Максим Воробей со своими вторыми половинками.


Фото из инстаграма Ирины Кривко

Кривко делилась с подписчиками пустынными пейзажами и историческими достопримечательностями.


Фото из инстаграма Ирины Кривко

Фото из инстаграма Ирины Кривко

Фото из инстаграма Ирины Кривко

Елена Кручинкина улетела со своим женихом Дмитрием в Объединенные Арабские Эмираты. На побережье влюбленные отметили год со дня помолвки.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

А еще Кручинкина написала, что даже в отпуске не переставала тренироваться.

— Первые дни мы бегали кроссы, но в +38 °C это немного сложно, поэтому стали заменять плаванием и уходили в зал. В качестве зарядки был заплыв, а потом — на завтрак. Отпуск у нас проходит немного по-другому, мы не перестаем тренироваться, просто немного снижаем нагрузку, — рассказывала спортсменка.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Елена посетила в Дубае самое высокое здание в мире, встретила ни один чарующий закат, но призналась, что недельного отдыха ей оказалось вполне достаточно, чтобы перезарядить батарейку.


Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Ирина Кручинкина и Анна Сола в этом году остались без жарких путешествий. Первая в отпуске и вовсе взяла инста-паузу.

А призер чемпионата мира Сола сразу по окончании сезона отправилась в Турцию, чтобы поболеть за молодого человека, велогонщика Станислава Божкова.


Фото из личного архива Анны Солы

В апреле Анна планировала сдать в Новополоцке сессию и повидаться с родными в Беларуси. А еще она посетила семинар в НОК, где встретилась с бывшими биатлонистками сборной — Еленой Зубриловой, Людмилой Ананько и Ольгой Назаровой.


Фото из инстаграма Анны Солы

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отпуск у белорусских биатлонистов закончился, началась предсезонка. Но как они отдохнули и какие теплые края выбирали в этом году, рассказываем в материале TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший зампред Могилевского горисполкома считает дело против него недоразумением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by