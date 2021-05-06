Дубай и Египет. Как белорусские биатлонистки провели отпуск

Источник материала: Tut.by

Отпуск у белорусских биатлонисток закончился, началась предсезонка. Но как они отдохнули и какие теплые края выбирали в этом году, рассказываем в материале TUT.BY.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Лучшая белорусская биатлонистка по итогам прошлого сезона Динара Алимбекова отправилась отдыхать в Дубай. Она нежилась на солнышке, встречала красивые закаты и любовалась разнообразием рыб и фонтанов.



Фото из инстаграма Динары Алимбековой



Фото из инстаграма Динары Алимбековой



Фото из инстаграма Динары Алимбековой

Еще больше отпускных фото олимпийской чемпионки можно найти по ссылке .

Еще одна чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко решила в этом году отдохнуть в Египте. Компанию ей составил супруг и сервисмен сборной Беларуси Артем Лещенко и биатлонисты Дмитрий Лазовский и Максим Воробей со своими вторыми половинками.



Фото из инстаграма Ирины Кривко

Кривко делилась с подписчиками пустынными пейзажами и историческими достопримечательностями.



Фото из инстаграма Ирины Кривко



Фото из инстаграма Ирины Кривко



Фото из инстаграма Ирины Кривко

Елена Кручинкина улетела со своим женихом Дмитрием в Объединенные Арабские Эмираты. На побережье влюбленные отметили год со дня помолвки.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

А еще Кручинкина написала, что даже в отпуске не переставала тренироваться.

— Первые дни мы бегали кроссы, но в +38 °C это немного сложно, поэтому стали заменять плаванием и уходили в зал. В качестве зарядки был заплыв, а потом — на завтрак. Отпуск у нас проходит немного по-другому, мы не перестаем тренироваться, просто немного снижаем нагрузку, — рассказывала спортсменка.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Елена посетила в Дубае самое высокое здание в мире, встретила ни один чарующий закат, но призналась, что недельного отдыха ей оказалось вполне достаточно, чтобы перезарядить батарейку.



Фото из инстаграма Елены Кручинкиной

Ирина Кручинкина и Анна Сола в этом году остались без жарких путешествий. Первая в отпуске и вовсе взяла инста-паузу.

А призер чемпионата мира Сола сразу по окончании сезона отправилась в Турцию, чтобы поболеть за молодого человека, велогонщика Станислава Божкова.



Фото из личного архива Анны Солы

В апреле Анна планировала сдать в Новополоцке сессию и повидаться с родными в Беларуси. А еще она посетила семинар в НОК, где встретилась с бывшими биатлонистками сборной — Еленой Зубриловой, Людмилой Ананько и Ольгой Назаровой.



Фото из инстаграма Анны Солы