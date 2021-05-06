В США на волю выпустили миллионы ГМО-комаров - зачем это нужно

Источник материала: Tut.by

Биотехнологическая фирма Oxitec выпустила на архипелаг Флорида-Кис генетически модифицированных комаров. В статье на Live Science объясняется, с какой целью.



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Как ни странно, модифицированные Oxitec комары нужны для борьбы с «классическим» видом комаров A. aegypti (желтолихорадочные комары) — они являются переносчиками лихорадки денге, желтой лихорадки, вируса Зика и других заболеваний. ГМО-комары, по заверению их создателей, позволяют контролировать популяцию других организмов без использования пестицидов.

Важно, что все выпущенные Oxitec особи — мужского пола. Они несут белок, за счет которого все родившиеся от них самки не доживут до зрелости (а именно они обычно кусают людей, потому что самки нуждаются в крови для откладывания яиц). Таким образом, самцы будут выживать и передавать смертоносный для самок ген следующим поколениям комаров.

В Oxitec уверяют, что ГМО-комары не наносят вреда окружающей среде и не влияют на других представителей местной фауны. В компании также говорят, что такой способ борьбы с переносящими различные заболевания обычными комарами хорошо зарекомендовал себя в других регионах — например, в Бразилии.