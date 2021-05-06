ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США на волю выпустили миллионы ГМО-комаров - зачем это нужно

06.05.2021 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Биотехнологическая фирма Oxitec выпустила на архипелаг Флорида-Кис генетически модифицированных комаров. В статье на Live Science объясняется, с какой целью.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Как ни странно, модифицированные Oxitec комары нужны для борьбы с «классическим» видом комаров A. aegypti (желтолихорадочные комары) — они являются переносчиками лихорадки денге, желтой лихорадки, вируса Зика и других заболеваний. ГМО-комары, по заверению их создателей, позволяют контролировать популяцию других организмов без использования пестицидов.

Важно, что все выпущенные Oxitec особи — мужского пола. Они несут белок, за счет которого все родившиеся от них самки не доживут до зрелости (а именно они обычно кусают людей, потому что самки нуждаются в крови для откладывания яиц). Таким образом, самцы будут выживать и передавать смертоносный для самок ген следующим поколениям комаров.

В Oxitec уверяют, что ГМО-комары не наносят вреда окружающей среде и не влияют на других представителей местной фауны. В компании также говорят, что такой способ борьбы с переносящими различные заболевания обычными комарами хорошо зарекомендовал себя в других регионах — например, в Бразилии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важно, что все выпущенные Oxitec особи - мужского пола.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лысая? С Валерии сорвали парик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by