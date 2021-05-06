|
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Источник материала: Onliner
Все когда-то устаревает, но вот после может превратиться либо в «классику» или «легенду», а в некоторых случаях — в забавный и местами смешной атрибут прошлого. В нынешней
Прозрачные корпусы для электроники. Это давало +10 к технологичности и крутости. Справедливости ради напомним, что нынешние производители тоже то и дело балуются прозрачными корпусами тех же смартфонов
Приложение, которое благодаря гироскопу имитирует бокал с напитком. Почему-то это казалось очень круто, а кто-то даже платил деньги за подобные программы. Сейчас такое установили бы на свой смартфон?
Та же история с зажигалкой
Телевизор со встроенным видеомагнитофоном
Или часы с кислотной подсветкой
Эти собаки воспринимались как суперроботы. Хотя на фоне нынешних они абсолютно примитивны
Портативный DVD-плеер — это вообще из области фантастики
Или DVD-плеер в престижной иномарке. Хотя и сейчас такие не потеряли актуальности
Автомобильный сотовый телефон. Это был просто шик
Легендарный пупырь в клавиатуре ноутбуков. Его немного иначе называли, конечно. Еще не вымер, кстати
Портативный CD-плеер с буфером, который позволял слушать музыку даже с трясущегося девайса
Домашние системы, в которые можно было загружать неимоверное количество дисков
Монитор с колонками по бокам. Технологично, удобно, практично!
Пейджеры, просто пейджеры
|
Свежие газеты
Архив (Разное)