Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей

Источник материала: Onliner

Все когда-то устаревает, но вот после может превратиться либо в «классику» или «легенду», а в некоторых случаях — в забавный и местами смешной атрибут прошлого. В нынешней подборке относительно недавние технологии, которые сегодня воспринимаются как безбожно устаревшие. При этом в свое время они казались чем-то действительно прорывным или как минимум крутым.



Прозрачные корпусы для электроники. Это давало +10 к технологичности и крутости. Справедливости ради напомним, что нынешние производители тоже то и дело балуются прозрачными корпусами тех же смартфонов



Приложение, которое благодаря гироскопу имитирует бокал с напитком. Почему-то это казалось очень круто, а кто-то даже платил деньги за подобные программы. Сейчас такое установили бы на свой смартфон?



Та же история с зажигалкой



Телевизор со встроенным видеомагнитофоном



Или часы с кислотной подсветкой



Эти собаки воспринимались как суперроботы. Хотя на фоне нынешних они абсолютно примитивны



Портативный DVD-плеер — это вообще из области фантастики



Или DVD-плеер в престижной иномарке. Хотя и сейчас такие не потеряли актуальности



Автомобильный сотовый телефон. Это был просто шик



Легендарный пупырь в клавиатуре ноутбуков. Его немного иначе называли, конечно. Еще не вымер, кстати



Портативный CD-плеер с буфером, который позволял слушать музыку даже с трясущегося девайса



Домашние системы, в которые можно было загружать неимоверное количество дисков



Монитор с колонками по бокам. Технологично, удобно, практично!



Пейджеры, просто пейджеры



