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Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей

06.05.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все когда-то устаревает, но вот после может превратиться либо в «классику» или «легенду», а в некоторых случаях — в забавный и местами смешной атрибут прошлого. В нынешней подборке относительно недавние технологии, которые сегодня воспринимаются как безбожно устаревшие. При этом в свое время они казались чем-то действительно прорывным или как минимум крутым.

Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Прозрачные корпусы для электроники. Это давало +10 к технологичности и крутости. Справедливости ради напомним, что нынешние производители тоже то и дело балуются прозрачными корпусами тех же смартфонов
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Приложение, которое благодаря гироскопу имитирует бокал с напитком. Почему-то это казалось очень круто, а кто-то даже платил деньги за подобные программы. Сейчас такое установили бы на свой смартфон?
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Та же история с зажигалкой
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Телевизор со встроенным видеомагнитофоном
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Или часы с кислотной подсветкой
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Эти собаки воспринимались как суперроботы. Хотя на фоне нынешних они абсолютно примитивны
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Портативный DVD-плеер — это вообще из области фантастики
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Или DVD-плеер в престижной иномарке. Хотя и сейчас такие не потеряли актуальности
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Автомобильный сотовый телефон. Это был просто шик
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Легендарный пупырь в клавиатуре ноутбуков. Его немного иначе называли, конечно. Еще не вымер, кстати
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Портативный CD-плеер с буфером, который позволял слушать музыку даже с трясущегося девайса
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Домашние системы, в которые можно было загружать неимоверное количество дисков

 

Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Монитор с колонками по бокам. Технологично, удобно, практично!
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей
Пейджеры, просто пейджеры
Посмотрите на крутые технологии, которые стали историей

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