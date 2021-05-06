Бывший зампред Могилевского горисполкома считает дело против него недоразумением

Бывший заместитель председателя Могилевского горисполкома Владимир Дударев, которого судят за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 УК) и мошенничество (ч. 4 ст.209 УК), назвал уголовное дело против себя «недоразумением» и пообещал позже объяснить, почему на самом деле попал под суд.





Дударев во время избирательной кампании 2020 года был координатором по Могилевской области инициативной группы Виктора Бабарико. С 11 июня 2020 года чиновник находится в следственном изоляторе Могилева. 19 июня правозащитники признали Дударева политзаключенным . Себя виновным он не считает.

По данным следствия, Дударев нанес ущерб общественным и государственным интересам на 43 669 рублей. Преступная деятельность, отмечалось в суде, охватывает 2006—2015 годы. Экс-чиновнику грозит до десяти лет заключения.

Дело рассматривает Чаусский районный суд. Ведет процесс председатель суда Елена Королько. Государственное обвинение представляет сотрудник Чаусской прокуратуры Сергей Снытченко. Процесс начался 19 апреля. Сейчас обвиняемый дает показания.





Как следует из материалов дела, Дударев, занимая должность председателя жилищно-строительного кооператива «Центр Дом», пользуясь преимущественным правом в выборе квартиры в одном из новых многоэтажных домов, выбрал себе жилье на последнем этаже. Без согласия членов кооператива и в нарушение его устава обратился в проектную организацию, чтобы та увеличила высоту технического этажа. В дальнейшем он незаконно приобрел помещение технического этажа, переоборудовал его под жилье и соединил со своей квартирой.

Кроме того, Дударева обвиняют в том, что он, управляя отделом строительства горисполкома, незаконно возвел для своего отца дом в природоохранной зоне реки Дубровенка. Когда же выявилось нарушение, то, будучи уже заместителем председателя горисполкома, «используя полномочия должностного лица», помешал начать административный процесс против отца за самовольное строительство.

5 мая Владимир Дударев давал показания суду по эпизодам, связанным с перепланировкой своей квартиры. Он доказывал, что все его действия делались с согласия большинства членов кооператива, а сам проект перепланировки получил положительное заключение проектной организации. Жалоб от других собственников квартир, по его словам, не было.

Также Дударева отметил, что до задержания в прошлом году прокуратура проводила «множество проверок» относительно законности владения им помещением технического этажа. По результатам проверок выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием в его действиях уголовно наказуемых поступков.

Дударев сослался на ответ из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, в котором отмечалось, что «процедура передачи помещения технического этажа в собственность была выполнена надлежащим образом».

Владимир Дударев воздержался «делать выводы, в связи с чем возбуждено это дело», пообещав позже высказаться на этот счет. Он выразил надежду, что суд разберется с тем, что он называет «недоразумением».

Дударев считает, что в обвинении не отмечено, каким образом был «нанесен существенный вред государственным интересам».

Председателем жилищно-строительного кооператива Владимира Дударева избрали в 2006 году. Тогда он работал ведущим специалистом общего отдела Могилевского облисполкома. Руководил кооперативом до конца 2008 года и ушел с этой должности в связи с загруженностью на основной работе. Дом, в котором Дударев получил квартиру, сдали в 2010 году.

В 2008—2010 годах Дударев работал главным специалистом в аппарате Могилевского горсовета. Затем — руководителем отдела строительства Могилевского горисполкома. С сентября 2018-го по август 2019 года занимал должность заместителя председателя горисполкома, в обязанности которого входили вопросы строительства и ЖКХ.

На момент задержания работал заместителем директора акционерного общества «Домостроение» и был областным координатором инициативной группы Виктора Бабарико.

Суд не удовлетворил ходатайство адвоката Евгения Богуславского об изменении меры пресечения для Дударева на домашний арест или поруку. Необходимость такой меры была объяснена наличием у обвиняемого хронических болезней, которые в заключении обострились, и лечение которых в условиях следственного изолятора не представляется возможным.