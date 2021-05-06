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На своей волне: Лукашенко уверен, что если уберут его, белорусы изберут человека "еще жестче"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в ходе встречи с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном заявил, что, если его уберут, народ изберет человека "еще жестче". И еще раз доказал, как он далек от народа.
"Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну а получится - будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым", - сказал Лукашенко, его цитирует президентская пресс-служба.
"Мы не боимся, что они там что-то думают. Мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может, одумаются, кто его знает", - добавил глава государства.
При этом, по мнению президента, "удастся преодолеть те или иные текущие трудности: "Выкарабкаемся. Думаю, Он (Господь) видит. И если есть, то Он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет: все молятся - в Америке, на Западе - все верующие. Ну зачем же вы нарушаете заповеди Христа?"
Комментарии, как говорится, не требуются. Он, увы, живет в своем мире.
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Александр Лукашенко в ходе встречи с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном заявил, что, если его уберут, народ изберет человека "еще жестче". И еще раз доказал, как...
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