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Правительство поддержало попавшие под санкции США "Белшину" и "Лакокраску"
Источник материала: Партизан
Государственные организации обязаны покупать шины только из одного источника — "Белшины". Об этом говорится в постановлении Совмина №261 от 4 мая 2021 года.
То же самое касается и закупки лака и красок: их тоже будут покупать из одного источника — лидской "Лакокраски".
Оба предприятия попали в этом году под экономические санкции США, как и весь концерн "Белнефтехим".
Кстати, "Белшина" в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей. "Лакокраска" тоже убыточна, хотя и не так сильно, как бобруйское предприятие.
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Государственные организации обязаны покупать шины только из одного источника — "Белшины". Об этом говорится в постановлении Совмина №261 от 4 мая 2021 года.
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