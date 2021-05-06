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Правительство поддержало попавшие под санкции США "Белшину" и "Лакокраску"

06.05.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственные организации обязаны покупать шины только из одного источника — "Белшины". Об этом говорится в постановлении Совмина №261 от 4 мая 2021 года.

То же самое касается и закупки лака и красок: их тоже будут покупать из одного источника — лидской "Лакокраски". 

Оба предприятия попали в этом году под экономические санкции США, как и весь концерн "Белнефтехим". 

Кстати, "Белшина" в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей. "Лакокраска" тоже убыточна, хотя и не так сильно, как бобруйское предприятие.
 
 
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Государственные организации обязаны покупать шины только из одного источника — "Белшины". Об этом говорится в постановлении Совмина №261 от 4 мая 2021 года.
 
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