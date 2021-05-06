То же самое касается и закупки лака и красок: их тоже будут покупать из одного источника — лидской "Лакокраски".





Оба предприятия попали в этом году под экономические санкции США, как и весь концерн "Белнефтехим".





Кстати, "Белшина" в 2020 году имела убытки в размере 191,6 млн. рублей. "Лакокраска" тоже убыточна, хотя и не так сильно, как бобруйское предприятие.