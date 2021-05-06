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«Золотая литера»: в Беларуси выбрали лучшие печатные СМИ

06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кардинальные перемены. Серьезные изменения в белорусских медиа за год отметил министр информации Владимир Перцов. В День печати он вручил награды победителям национального конкурса «Золотая литера», сообщает «МИР 24».

В печатном состязании участвовало почти 500 работ. Большая часть – от региональных средств массовой информации. Их уровень значительно вырос, отметили в жюри.

«Если раньше нас можно было обвинять в том, что белорусские медиа добрые, где-то немножко охранительные и беззубые, то теперь так сказать про белорусские медиа совершенно невозможно. Мы изменились, изменились потребители нашего контента. Теперь они снова тянутся за словом профессионального настоящего журналиста», – отметил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

Победителей выбирали в 25-ти номинациях: от общественно-политической тематики до культурной. Отмечали целые редакции и отдельных журналистов. Также вручили спецприз «За вклад в журналистику». Конкурс «Золотая литера» проводят уже в 17-й раз.



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Министр информации Владимир Перцов отметил, что люди тянутся за словом профессионального настоящего журналиста.
 
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