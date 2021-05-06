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«Золотая литера»: в Беларуси выбрали лучшие печатные СМИ
06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кардинальные перемены. Серьезные изменения в белорусских медиа за год
В печатном состязании участвовало почти 500 работ. Большая часть – от региональных средств массовой информации. Их уровень значительно вырос, отметили в жюри.
Победителей выбирали в 25-ти номинациях: от общественно-политической тематики до культурной. Отмечали целые редакции и отдельных журналистов. Также вручили спецприз «За вклад в журналистику». Конкурс «Золотая литера» проводят уже в 17-й раз.
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Министр информации Владимир Перцов отметил, что люди тянутся за словом профессионального настоящего журналиста.
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