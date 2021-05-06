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Ее монолог: экс-возлюбленная Тимати выпустит фильм о разрыве с рэпером

06.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После громкого расставания одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса – рэпера Тимати и Анастасии Решетовой – прошел уже год, но тема разрыва по-прежнему будоражит фанатов. И наконец модель решила расставить все точки над i, выбрав для этого неожиданный формат.

Анастасия Решетова анонсировала документальный фильм "Мой монолог", интригующий трейлер которого выпустила на своем YouTube-канале. В новой работе модель обещает быть предельно откровенной и раскрыть перед фанатами свою душу.

Помимо личных драм, Решетова расскажет о том, какой ценой ей досталась известность, о нападках хейтеров и обвинениях в непрофессионализме.

Напомним, что недавно экс-возлюбленная Тимати стала вести шоу "Ты – топ-модель" на ТНТ, и то, что ее пригласили в жюри, вызвало шквал критики зрителей, посчитавших, что девушка не добилась настолько значимых успехов в индустрии, чтобы оценивать конкурсанток.

Не исключено, что в новом фильме Решетова не обойдет стороной и тему еще одного скандального шоу – "Холостяк", звездой которого стал Тимати. Ранее модель не скрывала, что решение "бывшего" построить личную жизнь перед телекамерами сильно задело ее.

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Модель Анастасия Решетова анонсировала документальную ленту, в которой обещала откровенно рассказать о расставании с Тимати и реакции на нападки хейтеров.
 
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