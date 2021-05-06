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ИП готовятся к полной остановке бизнеса. Им запретили рассчитываться валютой

06.05.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ИП готовятся к полной остановке бизнеса. Им запретили рассчитываться валютой
Фото: Myfin.by
Общественное объединение «Перспектива» обратилось к правительству и Нацбанку с призывом вернуть индивидуальным предпринимателям возможность рассчитываться за границей наличной иностранной валюте при импорте товаров.

Ранее ИП разрешалось вести расчеты в иностранной валюте по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию страны. Предпринимателям позволялось приобретать валюту в обменниках, как обычным физлицам. С 9 июля действие нормативных документов отменяются. Это предусмотрено совместным постановлением Совмина и Нацбанка №203/4 от 7.04.2021 года.

В обращении организации отмечается, что с 9 июля индивидуальные предприниматели будут «обязаны выполнять условия по валютному регулированию, в том числе делать переводы за оплату товаров только безналичными расчётами, покупая валюту на бирже – и это нереально для подавляющего числа ИП».

По информации «Перспективы», на данный момент 99% расчетов ИП в торговле с другими странами идет наличными.

«Можно утверждать, что после 9 июля 2021 года данный вид бизнеса, спустя непродолжительное время, остановится и прекратит работу вовсе. Привоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду тоже, ФСЗН также…Кризис неплатежей будет очевидным. Теневой сектор экономики будет расти в геометрической прогрессии», — считают в «Перспективе».
 
 
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С 9 июля действие нормативных документов отменяются.
 
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