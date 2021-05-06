Теперь официально: ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 мая

Источник материала: Tut.by

Единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику.



Фото: TUT.BY

— Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, в предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены. Однако это были юбилейные годы. В 2018-м, к примеру, таких выплат не было.

Напомним, ветераны ВОВ в Беларуси получают повышения, надбавки и доплаты к пенсиям. Подробнее о том, какими они бывают, можно почитать по ссылке ниже.