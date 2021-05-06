Какие курсы доллара и евро установили обменники 6 мая

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 6 мая снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 6 мая

На торгах курс доллара снизился на 0,47% — до 2,5502 рубля (данные на 11.26), курс евро упал на 0,19% — до 3,0691 рубля (данные на 11.15), а курс российского рубля снизился на 0,1% — до 3,4214 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.17).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,595 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,552 рубля (Белорусский народный банк, Франсабанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,546 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,12 рубля, а ниже всего — в Франсабанке — 3,065 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт — 3,063 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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