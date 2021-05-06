Brembo показал концепт тормозного суппорта с RGB-подсветкой (видео)

Источник материала: Onliner

Бренд Brembo решил добавить технологичности тормозным суппортам для мотоциклов и представил концепт G Sessanta с RGB-подсветкой. Она регулируется со смартфона: пользователь может выбрать цвет свечения. LED-подсветка не добавляет эффективности тормозам, а делает их красивыми — по крайней мере, ночью.

G Sessanta работают с фирменным приложением Brembo, подключаясь к смартфону по Bluetooth. Предполагается, что подсветка также поможет владельцу мотоцикла быстрее найти своего двухколесного друга на парковке (если там много мотоциклов, вероятно). Также суппорты смогут сообщать хозяину о состоянии тормозных колодок.

Стоит отметить, что это лишь концепт и вряд ли он доберется до продажи в ближайшее время (или в принципе). Но выглядит неплохо.