ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Машина водительской стороной была в столбе»: к серьезной аварии на улице Ванеева причастно еще одно авто (видео, обновлено)

06.05.2021 12:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось вечером 20 апреля на улице Ванеева в Минске. По предварительной информации, автомобиль совершил наезд на мачту уличного освещения. На месте происшествия находились спасатели.

Свидетели

— Серьезная авария на Ванеева возле троллейбусного парка. Несколько машин МЧС, носилки, вырезали дверь, — рассказал корреспонденту Onliner свидетель. — Машина водительской стороной была в столбе, одну дверь срезали — она стояла в стороне. Вторую вроде как раз спасатели вырезали.

Пока известно только об этой машине, участвовавшей в ДТП, но место аварии нашему читателю не удалось хорошо рассмотреть.

ГАИ

В ГАИ Минска подтвердили: на улице Ванеева Citroen въехал в осветительную мачту, пострадал водитель.

— По предварительной информации, сегодня около 19:40 водитель автомобиля Citroen двигался по улице Ванеева со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Денисовской. В районе дома №29 он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции.

«Машина водительской стороной была в столбе»: к серьезной аварии на улице Ванеева причастно еще одно авто (видео, обновлено)

В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля, понадобилась помощь спасателей. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г.Минска, МЧС, следователь, специалист управления ГКСЭ по г.Минску. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Машина водительской стороной была в столбе»: к серьезной аварии на улице Ванеева причастно еще одно авто (видео, обновлено)

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которые стали свидетелями происшествия либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины случившегося, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 239-30-18; 8 (017) 239-60-19; +375 (29) 389-38-93; +375 (29) 707-39-22. Конфиденциальность гарантируется.

«Машина водительской стороной была в столбе»: к серьезной аварии на улице Ванеева причастно еще одно авто (видео, обновлено)

Дополнено. Следственный комитет

Сегодня, 6 мая, Следственный комитет сообщил о том, что к ДТП причастен еще один автомобиль.

— По данным следствия, 20 апреля текущего года около 19 часов 40 минут неустановленный водитель двигался по улице Ванеева в Минске. Проезжая вблизи дома 29 указанной улицы, перед началом перестроения не убедился, что его действия будут безопасны, и не уступил дорогу автомобилю Citroen Xsara под управлением 56-летнего мужчины. В результате чего водителю Citroen пришлось вынужденно выехать за пределы проезжей части, где он наехал на опору уличного освещения, — рассказали в СК.

В результате ДТП водителю Citroen были причинены телесные повреждения, с которыми его госпитализировали. В настоящее время Следственным управлением УСК по г. Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, с просьбой обратиться в УСК по городу Минску по адресу г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8 017) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 033 333-67-19.

«Машина водительской стороной была в столбе»: к серьезной аварии на улице Ванеева причастно еще одно авто (видео, обновлено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось вечером 20 апреля на улице Ванеева в Минске. По предварительной информации, автомобиль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифра дня. 646
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by