«Машина водительской стороной была в столбе»: к серьезной аварии на улице Ванеева причастно еще одно авто (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось вечером 20 апреля на улице Ванеева в Минске. По предварительной информации, автомобиль совершил наезд на мачту уличного освещения. На месте происшествия находились спасатели.

Свидетели

— Серьезная авария на Ванеева возле троллейбусного парка. Несколько машин МЧС, носилки, вырезали дверь, — рассказал корреспонденту Onliner свидетель. — Машина водительской стороной была в столбе, одну дверь срезали — она стояла в стороне. Вторую вроде как раз спасатели вырезали.

Пока известно только об этой машине, участвовавшей в ДТП, но место аварии нашему читателю не удалось хорошо рассмотреть.

ГАИ

В ГАИ Минска подтвердили: на улице Ванеева Citroen въехал в осветительную мачту, пострадал водитель.

— По предварительной информации, сегодня около 19:40 водитель автомобиля Citroen двигался по улице Ванеева со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Денисовской. В районе дома №29 он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции.





В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля, понадобилась помощь спасателей. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г.Минска, МЧС, следователь, специалист управления ГКСЭ по г.Минску. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





Госавтоинспекция обращается к гражданам, которые стали свидетелями происшествия либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины случившегося, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 239-30-18; 8 (017) 239-60-19; +375 (29) 389-38-93; +375 (29) 707-39-22. Конфиденциальность гарантируется.





Дополнено. Следственный комитет

Сегодня, 6 мая, Следственный комитет сообщил о том, что к ДТП причастен еще один автомобиль.

— По данным следствия, 20 апреля текущего года около 19 часов 40 минут неустановленный водитель двигался по улице Ванеева в Минске. Проезжая вблизи дома 29 указанной улицы, перед началом перестроения не убедился, что его действия будут безопасны, и не уступил дорогу автомобилю Citroen Xsara под управлением 56-летнего мужчины. В результате чего водителю Citroen пришлось вынужденно выехать за пределы проезжей части, где он наехал на опору уличного освещения, — рассказали в СК.

В результате ДТП водителю Citroen были причинены телесные повреждения, с которыми его госпитализировали. В настоящее время Следственным управлением УСК по г. Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, с просьбой обратиться в УСК по городу Минску по адресу г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8 017) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 033 333-67-19.





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