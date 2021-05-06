Настоящий детектив: выбросил пакет с мусором на обочину — нашли по отпечаткам пальцев

Источник материала: Onliner

Компания отмечала 1 мая на природе, мусор упаковали в пакет и погрузили в машину. Когда уже возвращались домой, один из пассажиров, выходя из автомобиля, зацепил пакет ногой, он выпал из машины и порвался. Собирать не стали, мусор так и остался лежать на обочине, но очень скоро он напомнил о себе.

В тот же день к одному из отдыхающих пришли сотрудники милиции. Как пояснили «Роднай нiве» в Климовичском РОВД, хозяина пакета вычислили по отпечаткам пальцев. Это был 33-летний житель агрогородка Полошково, временно нигде не работающий. Узнав, в чем дело, мужчина вначале изумился, но отпираться не стал, в содеянном признался. За засорение земель общего пользования гражданин был привлечен к административной ответственности.

В законодательстве предусмотрены соответствующие меры в части нарушения правил благоустройства, бережного отношения к природе. Так, статьей 22.10 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» предусмотрен штраф в размере до 25 базовых величин (на физическое лицо), до 10 базовых величин можно заплатить за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности (ст. 16.22 КоАП).