Дострой сам! Подборка коттеджей-«консервов» под Минском, которые можно быстро привести в порядок

Источник материала: Onliner

Стройка — это долго и нервно. Проект, согласования, процесс закупки материалов и выбора подрядчиков отнимает много сил. Но сложный путь можно немного сократить, если возводить коттедж мечты не с нуля, а купить чью-то «коробку» и довести ее до ума. Конечно, чужое творение надо тщательно проверить, чтобы фундамент был хороший, армирование стен выполнено как надо и так далее. Но это всяко быстрее, чем абсолютно все делать самому. Специально для тех, кто рассматривает подобный вариант улучшения жилищных условий, мы прошлись по базе сервиса «Дома и квартиры» Onliner и выбрали интересные предложения.

Если в Минске за $38 500 по курсу можно купить только убитую однушку, то в десяти километрах от МКАД ситуация совсем другая. В Луговослободском сельсовете за эту сумму можно приобрести недостроенный дом из газосиликата. Два этажа, 110 «квадратов», коммуникации подведены, участок шесть с небольшим соток. Не образец современной архитектуры, но все необходимое для жизни запроектировано.









«Дом построен очень качественно. Это будет видно в процессе просмотра. Аккуратная кладка без подтеков и щелей, абсолютная плоскость. Отвечу на любые вопросы, при желании предоставлю фото хода строительства. Перед просмотром советую ознакомиться с местностью и убедиться, что это место, где живут люди постоянно, и по факту это коттеджная застройка», — объясняет собственник дома.











Немного повышаем ставки и перемещаемся в садовое товарищество «Урожайный», что в 22 километрах от МКАД по могилевской трассе (Смиловичский сельсовет). Земли здесь на удивление аж девять с половиной соток, а в самом двухэтажном доме закончены черновые работы, так что новый хозяин сможет сразу выбирать краску, обои, напольное покрытие и все остальное, на что приятно тратить деньги (в отличие от штукатурки, стяжки и прочего «грязного»). Позаботились хозяева и о комфортной высоте потолков — три метра, так что «давить» не будет.









Продается недострой за $43 000 по курсу, или 110 500 рублей. «Сезонное водоснабжение (весна-осень) на участке. Скважина бурится на глубину 38 м быстро и недорого. Отдельный заезд на территорию. Живописное место, напротив — поле с отличным видом и 500 м до реки Слоуст. Строился качественно для проживания семьи. Участок выбирался очень тщательно. В дом вложено души и труда по стоимости значительно выше его титульной цены. Рассмотрим все предложения, поможем с продажей вашей недвижимости. Все документы в наличии», — уточняет агентство, занимающееся продажей объекта.













Душа жаждет чего-то необычного? Тогда вам в Колодищи. Здесь за $105 000 в эквиваленте, или 269 640 рублей, продается огромный 500-метровый замок. Арочные окна, башенки, парадный вход. Внутри — высокая и узкая лестница на второй этаж. Примерно так рисовали места обитания принцесс в студии «Дисней». И все это может стать вашим за относительно небольшие деньги. Правда, в ремонт надо будет вложить тысячи и тысячи (площадь обязывает), да и отопить такие хоромы недешево, но если вы мечтали о необычном жилье, то оно стоит того.









Самая маленькая комната в доме имеет площадь 24 «квадрата», есть 56-метровый спортзал и 49-метровое хозяйственное помещение. Вот это размах! Да и земли немало — целых 19 соток. Правда, продается недостроенный коттедж уже два года. «Стены кирпичные, площадь: 513/376/205, стеклопакеты, два уровня и подвал по периметру дома, асфальт, жилая коттеджная застройка, свет, газ, вода, телефон (интернет), канализация, все документы к продаже. Городской автобус, маршрутное такси, школа, детский сад, магазины „Евроопт“, „Корона“, дом культуры, банк, аптека, поликлиника, земельный участок в частной собственности, торг», — перечисляет все преимущества объекта агентство.











Вернемся к менее выдающимся проектам. Симпатичный дом на 145 «квадратов» прямо сейчас продается в деревне Дворище (18 км от МКАД и 8 — от Фаниполя). Обозначенная хозяином цена — 166 66о рублей, или $64 900. Постройка переменной этажности с собственным «флигелем». Черновые работы достанутся новому владельцу, внутри — только газосиликатная кладка. Участок не огорожен, зато имеет площадь почти 23 сотки!









«Дом 2018 года, введен в эксплуатацию! Газ у стены дома, центральный водопровод на участке, канализация введена в дом. В дом введено 3-фазное электричество 380/220, есть телефон. В Дворищах хорошо развита инфраструктура, в шаговой доступности: детский сад, школа, больница, магазины, почта. Прекрасное транспортное сообщение с Минском, остановка маршрутки/автобуса в 200 м от дома. В 1 км располагается великолепное озеро Чики с красивыми пляжами и замечательной рыбалкой, а вокруг шикарные сосновые леса», — вдохновляет на покупку агентство.













Модный дом с большими окнами и гаражом на две машины продается в 16 километрах от Минска в деревне Глебковичи (рядом с биологическим заказником «Глебковка»). 15 соток земли и 200 «квадратов» — новым хозяевам есть где разгуляться. При строительстве был задействован не только газосиликат, но и кирпич. Работ по отделке еще море, однако, думается, результат превзойдет все ожидания.









«Коттедж 2018 года, построен по польскому проекту „С характером-1“, разработан архитектурным бюро „Территория“ с гарантией всех этапов строительства! Все этапы строительства выполняла компания „1000 проектов“. Газ по улице, центральный водопровод, введен в дом; канализация — только разводка в фундаменте с выходом из дома; электричество в процессе подведения», — описывает детали агентство. Выручить за коттедж планируют 256 545 рублей, или $99 900.







