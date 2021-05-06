Ветераны ВОВ в этом году останутся без единовременных выплат к 9 мая

Источник материала: АФН

Единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году в Беларуси не предвидится. Такая информация прозвучала на пресс-конференции, приуроченной к празднику.

«Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено», - сообщила представитель Минтруда и соцзащиты.

Ветераны могут утешиться несколькими концертами и салютом, на которые у власти деньги нашлись.