Минфин за четыре месяца реализовал на внутреннем рынке ГДО на Br137,0 млн и $726,6 млн

Источник материала: АФН

С 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке Минфин реализовал государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на Br137,0 млн и $726,6 млн.

По информации ведомства, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $704,9 млн; облигаций на предъявителя – $21,7 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $25,6 млн.