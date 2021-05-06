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Минфин за четыре месяца реализовал на внутреннем рынке ГДО на Br137,0 млн и $726,6 млн

06.05.2021 12:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке Минфин реализовал государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на Br137,0 млн и $726,6 млн.

По информации ведомства, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $704,9 млн; облигаций на предъявителя – $21,7 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $25,6 млн.

 
 
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С 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке Минфин реализовал государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на Br137,0 млн и $726,6 млн.
 
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