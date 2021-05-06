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Минфин за четыре месяца реализовал на внутреннем рынке ГДО на Br137,0 млн и $726,6 млн
Источник материала: АФН
С 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке Минфин реализовал государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на Br137,0 млн и $726,6 млн.
По информации ведомства, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $704,9 млн; облигаций на предъявителя – $21,7 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $25,6 млн.
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С 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке Минфин реализовал государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на Br137,0 млн и $726,6 млн.
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