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В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными
Источник материала: Партизан
В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными. Это Михаил Фираг, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич и Игорь Горченюк.
Правозащитники оценивают преследование Фирага, Попова, Шитикова, Колбы, Чепелевича и Горченюка, которые были лишены свободы и обвинены по статьям "Массовые беспорядки" (ч. 2 ст. 293 УК) и "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК), "как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов". В заявлении требуется немедленно освободить политзаключенных и прекратить их уголовное преследование.
На сегодняшний день в Беларуси 369 политзаключенных.
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В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными. Это Михаил Фираг, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич и Игорь Горченюк.
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