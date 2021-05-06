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В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными

06.05.2021 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными. Это Михаил Фираг, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич и Игорь Горченюк.


Правозащитники оценивают преследование Фирага, Попова, Шитикова, Колбы, Чепелевича и Горченюка, которые были лишены свободы и обвинены по статьям "Массовые беспорядки" (ч. 2 ст. 293 УК) и "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК), "как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов". В заявлении требуется немедленно освободить политзаключенных и прекратить их уголовное преследование.

На сегодняшний день в Беларуси 369 политзаключенных.
 
 
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В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными. Это Михаил Фираг, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич и Игорь Горченюк.
 
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