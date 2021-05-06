В Беларуси еще 6 человек признаны политзаключенными





Правозащитники оценивают преследование Фирага, Попова, Шитикова, Колбы, Чепелевича и Горченюка, которые были лишены свободы и обвинены по статьям "Массовые беспорядки" (ч. 2 ст. 293 УК) и "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК), "как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов". В заявлении требуется немедленно освободить политзаключенных и прекратить их уголовное преследование.





На сегодняшний день в Беларуси 369 политзаключенных.