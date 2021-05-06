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Врач Станислав Сапун, задержанный на прогулке с ребёнком, осуждён на 15 суток

06.05.2021 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 мая прошёл суд над хирургом-стоматологом Станиславом Сапуном, который работает в частных клиниках.

Его задержали во вторник около 13 часов, когда он пошёл на прогулку с ребёнком возле дома. Домой они вернулись в сопровождении милиционеров, которые не объяснили жене Сапуна причину его задержания. В результате врача завезли в Первомайское РУВД.

В среду в суде Станислава Сапуна признали виновным в "мелком хулиганстве". Якобы мужчина "нецензурно выражался" и "хватал граждан за руки". Напоминаем, что он был на прогулке с ребёнком! Но о "нарушении общественного порядка" заявил свидетель-милиционер, рассказывает жена Сапуна, которая присутствовала на судебном заседании.

Станислав Сапун заявил, что таких действий он не совершал, его просто ознакомили в Первомайском РУВД с протоколом, в котором эти действия были описаны. Видеозаписей в материалах дела не было представлено: "техническая неисправность камер". Суду же свидетельства милиционера оказалось достаточно, чтобы отправить врача за решётку.
 
 
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5 мая прошёл суд над хирургом-стоматологом Станиславом Сапуном, который работает в частных клиниках.
 
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