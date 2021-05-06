ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Минском бродит один из самых дорогих в мире котов

06.05.2021 12:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Под Минском заметили крупную кошку-потеряшку, которая может оказаться самой дорогой в мире. Крупного необычного кота видели в Колодищах. Пост об этом разместила в Фейсбуке Elmira Yavorskaya в группе «Минск. Пропавшие и найденные коты».


Кот выглядит как-то так

Судя по внешнему виду и окраске кота, он принадлежит к одной из самых дорогих в мире пород. Животное выглядит как кот породы саванна – это огромный кот высотой до полуметра и весом до 15 килограммов, помесь домашней кошки и африканского сервала. Кот похож на гепарда. Эту породу и выводили специально, чтобы искоренить моду на содержание гепардов в качестве домашних питомцев. Гепард мог запросто съесть своих хозяев, а саванна при правильном воспитании – кот добрый и любопытный. Стоит такой котик от $4000 до $20 000.

Впрочем, это может оказаться и бенгальский кот – тот тоже имеет пятнистую леопардовую расцветку и тоже входит в топ самых дорогих котов в мире. Только у саванны $4000 – нижняя планка стоимости, а у бенгальского кота - верхняя.

Очевидцы пытались поймать кота, но не получилось.

- Нам никто не помог его поймать. Ни МЧС ни ЖКХ. К нам не пошёл. Уже было поздно и он убежал, - пишет Elmira Yavorskaya. - Буду благодарна всем, кто живёт в Колодищах и близлежащих районах. Передайте информацию соседям. Может, найдём его и его хозяина.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Минском заметили крупную кошку-потеряшку, которая может оказаться самой дорогой в мире. Крупного необычного кота видели в Колодищах. Пост об этом разместила в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь официально: ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by