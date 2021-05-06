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«Минсктранс» приостанавливает рейсы в Вильнюс с 9 мая

06.05.2021 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 9 мая меняется расписание движения автобусов по маршруту Минск — Вильнюс.



«Приостанавливается ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск-Вильнюс временем отправления из Минска в 14:20, из Вильнюса - в 18:30» - говорится в сообщении в Telegram-канале ГП «Минсктранс».

При этом будет организована перевозка пассажиров по понедельникам, вторникам и воскресеньям с отправлением из Минска в 1:50, а из Вильнюса — в 9:00.
 
Теги: Минск
 
 
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С 9 мая меняется расписание движения автобусов по маршруту Минск — Вильнюс.
 
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