|
По 20 долларов за техосмотр: в Минске за взятки задержали пятерых работников станции диагностики
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции задержали пятерых работников одной из диагностической станций за получение взяток за решение вопросов о прохождении государственного технического осмотра,
Установлено, что в обязанности должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. Они по предварительному сговору за благоприятное решение вопросов получали вознаграждение в размере 20 долларов США за одну машину.
— В ходе осмотра территории организации сыщики обнаружили и изъяли денежные средства. Сумму ранее заработанных средств правоохранителям еще предстоит выяснить, — рассказали в милиции.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)