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По 20 долларов за техосмотр: в Минске за взятки задержали пятерых работников станции диагностики

06.05.2021 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали пятерых работников одной из диагностической станций за получение взяток за решение вопросов о прохождении государственного технического осмотра, сообщили в ГУВД Миногоисполкома.

Установлено, что в обязанности должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. Они по предварительному сговору за благоприятное решение вопросов получали вознаграждение в размере 20 долларов США за одну машину.

— В ходе осмотра территории организации сыщики обнаружили и изъяли денежные средства. Сумму ранее заработанных средств правоохранителям еще предстоит выяснить, — рассказали в милиции.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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