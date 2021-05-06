В Беларуси готовят указ по банковскому мошенничеству. Что планируют изменить

Источник материала: Tut.by

Нацбанк разослал на рассмотрение банкам проект указа «О противодействии мошенничеству в банковской системе». Об этом сообщает Infobank.by, информацию FINANCE.TUT.BY подтвердили в одном из банков. Согласно документу, Нацбанк определит единые критерии, по которым банки будут относить операции к подозрительным. О них банки будут обязаны сообщать регулятору. Также появится список признаков, по которым какой-либо ресурс может быть отнесен к фишинговым. А в некоторых случаях МВД получит право приостанавливать расходные операции по банковскому счету или электронному кошельку клиента банка на срок до 14 календарных дней. На данный момент в Нацбанке ожидают комментариев от банков по поводу этого законопроекта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Согласно проекту указа, Нацбанк должен будет организовать взаимодействие по обмену информацией о нарушениях в области безопасности и защиты информации в банковской системе, о людях, которые могут быть причастны к этим нарушениям, и о ресурсах, имеющих признаки фишинговых. Критерии, по которым ресурс может быть отнесен к фишинговым, и критерии отнесения платежей к подозрительным будут позже определены дополнительно.

Также в проекте указа прописано, в какой срок должны быть заблокированы подозрительные ресурсы и транзакции. Так, ресурс, имеющий признаки фишингового, может быть временно заблокирован в течение одного дня, а потом в течение 14 дней либо заблокирован окончательно, либо разблокирован. Платежи, имеющие признаки подозрительных, могут быть приостановлены на любом этапе проведения платежа. После этого банк плательщика будет обязан получить от него согласие на его проведение. Если согласия не будет или его будет невозможно получить, платеж должен быть аннулирован. Помимо этого в проекте указа говорится, что МВД получит право приостанавливать расходные операции по банковскому счету или электронному кошельку клиента на срок до 14 календарных дней, если по нему совершались платежи, имеющие критерии подозрительных.

Белорусов атаковали банковские мошенники. Откуда у них данные, почему их сложно найти, как защититься

Как пояснили FINANCE.TUT.BY в одном из банков, этот проект указа преследует две цели: во-первых, организовать взаимодействие по обмену информацией об нарушениях в области безопасности в банковской системе, централизованный сбор этой информации и предоставление ее заинтересованным органам, а во-вторых, определить некие единые критерии, по которым банки будут определять подозрительные операции с точки зрения мошенничества.

— Сейчас у банков есть собственные антифрод-системы (системы по борьбе с мошенничеством. — Прим. ред.), которые работают по собственным критериям, ищут в операциях клиентов логические несоответствия. Сейчас Нацбанк должен будет разработать перечень критериев, которые будут являться обязательными в этих антифрод-системах. Все, что сверх этого, будет на усмотрении банков, — объясняют в банке.

По сути, речь идет о некоем списке критериев, по которым банки будут отличать предположительно мошеннические операции. Если операция будет соответствовать этим критериям, банки должны будут ее заблокировать, а также направить информацию об этом в Нацбанк.

— В принципе, банки и сейчас это делают. Если операция кажется подозрительной, то банк не пропускает ее и связывается с клиентом, чтобы уточнить, действительно ли он ее совершает. Просто теперь порядок будет другой, — резюмируют в банке.

Также там не считают, что блокировка счетов физлиц на срок до 14 дней из-за подозрительных операций станет каким-то массовым явлением.