|
Медведь каким-то чудом оказался на дереве посреди города. Посмотрите как его оттуда снимали
Источник материала: Tut.by
Удивительная история приключилась в городе Кларион в США. Во вторник, 4 мая на дереве в кампусе местного университета студенты заметили медведя.
Вскоре после этого охрана университета вызвала пожарных, полицию и местную службу охраны дикой природы. Совместными усилиями людям удалось снять косолапого гостя: зверя усмирили двумя дозами транквилизатора — он упал на подготовленный брезент, который держали около 20 человек. Посмотрите, как эпично это выглядело.Непонятно, как медведь очутился на дереве и, в принципе, откуда он. Как заявили в Комиссии по охоте Пенсильвании, с медведем все в порядке. Его отпустили на волю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медведь поставил на уши весь город Кларион.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)