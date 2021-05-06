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Медведь каким-то чудом оказался на дереве посреди города. Посмотрите как его оттуда снимали

06.05.2021 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Удивительная история приключилась в городе Кларион в США. Во вторник, 4 мая на дереве в кампусе местного университета студенты заметили медведя.

Вскоре после этого охрана университета вызвала пожарных, полицию и местную службу охраны дикой природы. Совместными усилиями людям удалось снять косолапого гостя: зверя усмирили двумя дозами транквилизатора — он упал на подготовленный брезент, который держали около 20 человек. Посмотрите, как эпично это выглядело.

Непонятно, как медведь очутился на дереве и, в принципе, откуда он. Как заявили в Комиссии по охоте Пенсильвании, с медведем все в порядке. Его отпустили на волю.

 
 
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