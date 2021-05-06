Источник материала: Tut.by

Удивительная история приключилась в городе Кларион в США. Во вторник, 4 мая на дереве в кампусе местного университета студенты заметили медведя.

Вскоре после этого охрана университета вызвала пожарных, полицию и местную службу охраны дикой природы. Совместными усилиями людям удалось снять косолапого гостя: зверя усмирили двумя дозами транквилизатора — он упал на подготовленный брезент, который держали около 20 человек. Посмотрите, как эпично это выглядело.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медведь каким-то чудом оказался на дереве посреди города. Посмотрите как его оттуда снимали Медведь поставил на уши весь город Кларион.

Непонятно, как медведь очутился на дереве и, в принципе, откуда он. Как заявили в Комиссии по охоте Пенсильвании, с медведем все в порядке. Его отпустили на волю.