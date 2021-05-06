Минчанка: на МКАД ветром сдуло блоки на мою машину, дорожники делали вид, что ни при чем

Источник материала: Onliner

Вчера, 5 мая, около 16:10, наша читательница Ольга попала в нестандартное ДТП на внешнем кольце МКАД на путепроводе над ж/д путями перед съездом на Игуменский тракт. То место, где сейчас идет ремонт. Девушка ищет видео записи регистраторов всех, кто мог проезжать в то время и в том месте. По ее словам, от порыва ветра на ее Ford Fusion сдуло несколько блоков дорожников, рабочие же только посмеялись со словами «Вы что-то путаете».

«Крайняя левая полоса была перекрыта, там велись работы, движение осуществлялось по среднему и правому ряду. Я ехала во втором, — рассказала минчанка. — Левую полосу ограждали блоки (старые на вид). Насколько я запомнила, они не были сцеплены друг с другом, не были заполнены водой. Когда я двигалась около них, подул порыв ветра, и три-четыре блока влетели в мою машину. Я посчитала небезопасным останавливаться в своем ряду, проехала чуть вперед и припарковалась на обочине. Тут же позвонила в ГАИ. По телефону сообщили, что прибудут примерно через час, попросили взять номер мастера дорожной службы».











Так Ольга и поступила, направилась к рабочим, описала ситуацию, но конструктивного диалога не вышло: «Они лишь посмеялись над моими словами. Говорили: „Вы что-то путаете. Может, выпили? А может, мы вам сами соточку нальем?“ Номер мастера я так и не получила, рабочие ушли к своему транспорту. Я вынужденно вернулась в машину».





Девушка рассказала, что произошло после приезда инспекторов: «А вот с сотрудниками ГАИ рабочие хотя бы начали предметно разговаривать. Они утверждали, старых блоков на дороге не было вообще, были только новые — с водой, сцепленные, как положено. Дальше на моем пути действительно был ряд новых блоков. Однако в мою машину влетели именно старые. Когда приехала патрульная машина, они уже были свалены за ограждением в кучу около грузовика дорожников. Рабочие продолжали делать из меня дуру: „Может, сама наехала? Мы здесь ни при чем. Девушка что-то путает“. В итоге инспекторы выдали мне справку о ДТП. Они дали понять: так как нет видео, на котором были бы заметны эти самые старые блоки на дороге, доказать вину дорожников будет крайне сложно. Мои слова против их слов. Пообещали разобраться с этим делом, но если не получится — то решить вопрос можно будет только через суд».





Сейчас Ольга ищет записи регистратора, снятые 5 мая, около 16:10, на внешней стороне МКАД на этом путепроводе — чтобы доказать, что старые блоки действительно там находились. Просит звонить или писать: 8 029 885-79-70, lisaewaolga95@gmail.com.

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