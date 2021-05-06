На Зыбицкой откроется Burger King. Завтра обещают раздачу бесплатных вопперов

Источник материала: Onliner

Новая точка известного фастфуда откроется завтра в 10 утра. Она располагается на Зыбицкой, 4. Как рассказали Onliner в компании, ресторан будет отличаться от других: «Интерьер выполнен в современном американском стиле с модным декором в новой айдентике бренда. Тусовочный колорит улицы подчеркнут мебелью с подсветкой и специально подобранным для этого ресторана на Зыбицкой эксклюзивным плейлистом. В зале заработают мультимедийные киоски для бесконтактного заказа без участия персонала», — рассказывают представители сети.

Готовить будут всем знакомые блюда: вопперы, крылышки, картошку, салаты, роллы, пирожки, мороженое, кофе и напитки. Также в новом заведении будет доступна новая мексиканская линейка бургеров с чипсами начос.

В день открытия гостям будут бесплатно раздавать бургеры «Воппер Джуниор». Их можно будет получить в подарок в начале каждого часа. Количество подарочных блюд будет зависеть от наплыва гостей. Ориентировочно сеть подарит около 1500 штук. При заказе любого блюда из новой мексиканской коллекции подарят мексиканский кактус-магнит с обновленным логотипом сети. В следующие две недели при покупке любого блюда угостят бесплатным напитком или кофе.

Первое время новый ресторан будет работать с 10 до 23 часов. Планируется, что уже в ближайшую неделю кухня и зал нового Burger King перейдут на летний режим работы: в будние до 23:00, а с пятницы по воскресенье — до 5 утра.