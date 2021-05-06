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Под Несвижем задержали водителя с 4,7 промилле (видео)
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минской области сообщили о задержании водителя с 4,7 промилле алкоголя, выявленными при освидетельствовании. Это притом, что, когда содержание превышает 3,0 промилле, медики уже говорят о тяжелом отравлении алкоголем, при котором возможно наступление смерти. А тут человек управлял автомобилем, совершил ДТП, скрылся с места происшествия.
— В дежурную часть Несвижского РОВД обратилась жительница деревни Грицкевичи. Женщина сообщила, что неизвестный водитель, управляя Renault красного цвета, повредил забор и расположенные рядом насаждения. После этого уехал. Заявительница успела запомнить, что в регистрационном номере последняя цифра была 2, — рассказали в Госавтоинспекции.
На место происшествия был направлен экипаж ГАИ.
— От города до места ДТП было около 20 км, поэтому инспекторы обратились по телефону к своему коллеге, который на тот момент находился у родителей в указанной деревне. Сотрудник выехал на личной автомашине и обнаружил правонарушителя на Renault. Около 10 км он ехал за ним, пока не подоспели другие сотрудники ГАИ, — говорится в сообщении.
После остановки 33-летний водитель с трудом смог выйти из машины и стоять на ногах, прибор показал 4,7 промилле в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП.
Некоторые симптомы тяжелой степени опьянения:
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