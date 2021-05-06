







"Мы уже как-то привыкли, что иностранные футболисты "нагибают" наши клубы кругом и всюду. Ежегодно в правовом поле мы терпим поражения в спорах с легионерами и их агентами. В большинстве случаев, из-за безалаберности и непрофессионализма менеджеров.





Но принцип маятника предполагает, что и мы должны жить не только в роли жертвы. Иногда надо отстаивать свои интересы и наказывать тех, кто не проявляет к нам должного уважения.





Парня на фото зовут Павел Карасев, это российский опорник, ныне выступающий в составе белорусского БАТЭ. Прошлым летом, будучи основным игроком терпевшего финансовое бедствие "Тамбова", он подписал контракт с "Шахтёром". Карагандинцы были рады такому новичку. Но Карасев к ним так и не доехал. Замечу ещё раз - несмотря на подписанный контракт.





Не знаю почему, но россиянин резко передумал, остался в "Тамбове", а зимой уехал в Беларусь. Боссы "горняков" не стали с этим мириться, обратились к SILA International Lawyers, пошли в ФИФА. И выиграли дело. Карасев теперь должен много денег", - написал Кожахмет.





Напмоним, Карасев подписал контракт с БАТЭ в феврале и в нынешнем сезоне провел в составе желто-синих 7 матчей в высшей лиге, в которых отметился двумя ассистами.