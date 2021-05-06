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«Так замерз, что не мог говорить». В Чашниках 93-летний пенсионер упал в колодец

06.05.2021 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 мая в Чашниках на улице Титова 92-летний мужчина упал в колодец. Сообщение в МЧС поступило в 14.18.

Подразделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Чашникского РОЧС немедленно выехали на место. Вокруг колодца толпились очевидцы. Они опустили в колодец деревянную лестницу, пенсионер держался за нее.

Сотрудники МЧС сняли с колодца крышу. Оказалось, колодец довольно глубокий, около восьми метров, и наполовину он был заполнен водой, сообщает пресс-служба МЧС.

– Мы опустили лестницу-штурмовку внутрь колодца. Я, включившись в аппарат на сжатом воздухе и надев пояс спасателя, закрепил на нем веревку и спустился вниз к мужчине, – рассказал старший пожарный Вадим Сторовойтов. –Пенсионер от переохлаждения уже не мог говорить. Я обвязал его поясом, а мои товарищи вытянули дедушку на поверхность земли.

Медики осмотрели пенсионера и увезли в больницу. Он госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение».
 
 
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5 мая в Чашниках на улице Титова 92-летний мужчина упал в колодец. Сообщение в МЧС поступило в 14.18.
 
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