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Стали известны финалисты футбольной Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», который обыграл дома мадридский «Реал» со счетом 2:0. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
Фото Reuters
В финале «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Эта игра пройдет 29 мая в Стамбуле.
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Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», который обыграл дома мадридский «Реал» со счетом 2:0. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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