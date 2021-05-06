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Стали известны финалисты футбольной Лиги чемпионов

06.05.2021 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», который обыграл дома мадридский «Реал» со счетом 2:0. Первая игра завершилась ничьей 1:1.

Стали известны финалисты футбольной Лиги чемпионов
Фото Reuters

В финале «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Эта игра пройдет 29 мая в Стамбуле.
 
 
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Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал лондонский «Челси», который обыграл дома мадридский «Реал» со счетом 2:0. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
 
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