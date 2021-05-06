«Челси» – второй финалист футбольной Лиги Чемпионов

Источник материала: ОНТ

«Челси» стал вторым финалистом футбольной Лиги Чемпионов. Такой успех команда празднует впервые за 10 лет.

В ответном матче на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонцы забили в ворота мадридского «Реала» два безответных мяча. На 28-й минуте Тимо Вернер открыл счет. А за пять минут до конца встречи Мэйсон Маунт поразил ворота соперника во второй раз.

Стоит отметить, что «Челси» мог забить и больше, голевых моментов у хозяев было немало. А вот «Реал» смотрелся неубедительно, несмотря на оптимальный состав и вернувшегося в строй капитана Серхио Рамоса. Таким образом, третий раз в истории Лиги Чемпионов финал турнира будет сугубо английским: за Кубок сразятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра состоится в Стамбуле 29 мая и пройдет при зрителях. На трибуны будут допущены 25 тысяч болельщиков.

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