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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде по теннису
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде с призовым фондом в два с половиной миллиона евро.
В матче 1/4 финала белорусская теннисистка встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс. В первом сете Соболенко отдала сопернице всего один гейм и выиграла партию – 6:1. Во второй при счете 4:0 в пользу белоруски Мертенс отказалась от продолжения борьбы. А уже 6 мая наша теннисистка может оформить путевку в финал. Арина Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, 41-й ракеткой мира. Начало встречи – в 21.30.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде с призовым фондом в два с половиной миллиона евро. В матче 1/4 финала...
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