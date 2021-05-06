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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде по теннису

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде по теннису

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде с призовым фондом в два с половиной миллиона евро. 

В матче 1/4 финала белорусская теннисистка встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс. В первом сете Соболенко отдала сопернице всего один гейм и выиграла партию – 6:1. Во второй при счете 4:0 в пользу белоруски Мертенс отказалась от продолжения борьбы. А уже 6 мая наша теннисистка может оформить путевку в финал. Арина Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, 41-й ракеткой мира. Начало встречи ­– в 21.30. 

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде с призовым фондом в два с половиной миллиона евро.  В матче 1/4 финала...
 
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