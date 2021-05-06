Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде по теннису

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде с призовым фондом в два с половиной миллиона евро.

В матче 1/4 финала белорусская теннисистка встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс. В первом сете Соболенко отдала сопернице всего один гейм и выиграла партию – 6:1. Во второй при счете 4:0 в пользу белоруски Мертенс отказалась от продолжения борьбы. А уже 6 мая наша теннисистка может оформить путевку в финал. Арина Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, 41-й ракеткой мира. Начало встречи ­– в 21.30.

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