|
Украинский политик высказался о ситуации в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Любые попытки посягательства на государственную власть должны решительно пресекаться. Иначе возникает реальная угроза суверенитету страны. Такое мнение в интервью российскому журналисту Аркадию Мамонтову высказал экс-премьер министр Украины.
Как отметил Николай Азаров, через такой печальный опыт прошел официальный Киев в 2014 году. А последствия того кризиса ощущаются до сих пор.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любые попытки посягательства на государственную власть должны решительно пресекаться. Иначе возникает реальная угроза суверенитету страны. Такое мнение в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)