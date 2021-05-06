Украинский политик высказался о ситуации в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Любые попытки посягательства на государственную власть должны решительно пресекаться. Иначе возникает реальная угроза суверенитету страны. Такое мнение в интервью российскому журналисту Аркадию Мамонтову высказал экс-премьер министр Украины.

Как отметил Николай Азаров, через такой печальный опыт прошел официальный Киев в 2014 году. А последствия того кризиса ощущаются до сих пор.

Николай Азаров, премьер-министр Украины с 2010 по 2014 гг.: «Власть должна быть властью. И она должна иметь монополию на применение силы, только власть. И надо решительно пресекать любые попытки посягательства на государственную власть. Люди должны нести ответственность перед законом, получать реальные сроки, а любое нападение на милиционера должно караться в полной мере. Провести демонстрацию пожалуйста – выходи на площадь, стой с плакатом и так далее. Но захват зданий и нарушение общественного порядка должны решительно пресекаться. В этом плане я поддерживаю Лукашенко. Если бы мы так действовали, то не было бы такой трагедии в Украине».

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