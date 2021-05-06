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В Шотландии пройдут парламентские выборы – после них будет ясно, пройдет ли новый референдум о независимости от Великобритании

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Шотландии пройдут парламентские выборы – после них будет ясно, пройдет ли новый референдум о независимости от Великобритании

Приблизится ли Шотландия к референдуму о независимости от Великобритании, решится уже 6 мая.  

Это зависит от результатов парламентских выборов. Заметный лидер сейчас – правящая Шотландская национальная партия во главе с первым министром Николой Стёрджен. В случае победы она обещала провести новый референдум и вернуть Шотландию в Евросоюз как независимую страну. Этот вопрос поднимался уже в 2014-м, однако тогда против высказались более половины респондентов. Всего через два года Британия проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия была за то, чтобы остаться. Одновременно пройдёт ряд выборов разного уровня в других частях Великобритании. Так жители Уэльса выберут депутатов в региональное законодательное собрание, а лондонцы – мэра.

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Приблизится ли Шотландия к референдуму о независимости от Великобритании, решится уже 6 мая.   Это зависит от результатов парламентских выборов. Заметный лидер...
 
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