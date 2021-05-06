Стив Джобс и не только. Знаменитости, которые выросли в приёмных семьях

Источник материала: ОНТ

Случайности не случайны. Даже самые неприятные и, казалось бы, безысходные ситуации в жизни могут стать началом чего-то хорошего. Мы собрали 5 вдохновляющих историй знаменитостей, которые были усыновлены, побывали в детском приюте и всё равно пришли к успеху. И кто знает, может быть, если бы они остались с кровными родителями, мы бы так и не узнали их имена.

1. Стив Джобс

Настоящая мать Стива Джобса была студенткой из Сан-Франциско, которая забеременела от сирийца. Родители вынудили её отказаться от ребенка, пригрозив лишением наследства. И мать приняла решение отдать мальчика в приют. Чуть позже Стива приютили бухгалтер Клара и механик Пол. Хоть миллионов у них не было, но они сделали все возможное, чтобы их ребёнок вырос здоровым и получил образование. Именно приёмный отец привил мальчику любовь к электронике.

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2. Коко Шанель

Коко Шанель родилась в многодетной семье, где, кроме неё, было ещё четверо детей. Когда девочке исполнилось 12, отец ушёл и малышку отдали в приют. По её словам, скучная серая форма в детдоме стала толчком к будущей профессии. Коко Шанель мечтала, чтобы все женщины в мире могли красиво одеваться.



AFP

3. Мэрилин Монро

У Нормы Джин Бейкер (настоящее имя Мэрилин Монро) было очень сложное детство из-за проблем с родителями. Отца она не знала, а ее родная мать вскоре после рождения отдала девочку в христианскую семью. В 7 лет Норма вернулась к матери, но у той начались психологические проблемы и Мэрилин попала в приют. Девочку несколько раз удочеряли родственники и знакомые, и в приёмных семьях она не раз переживала домогательства. Как только Мэрилин исполнилось 16, она сразу же вышла замуж.



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4. Джон Леннон

Родители Джона вскоре после его рождения развелись. Мать нашла себе нового мужчину, а мальчика отдали на воспитание тёте Мими. Она была очень строгой и не поощряла увлечение ребёнка музыкой. «Гитара – это хорошая вещь, но она не поможет тебе заработать на жизнь!», – говорила она. Но, несмотря на это, Джон Леннон продолжал заниматься музыкой, и, как мы знаем, всё оказалось не зря.



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5. Фрэнсис Макдорманд

Актриса из оскароносных фильмов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Земля кочевников» осталась без биологических родителей в полтора года. При рождении у неё даже имя было другое – Синтия Энн Смит. Девочку удочерила пара из Канады. Они дали её новое имя и новую жизнь. В 15 лет Фрэнсис узнала о своей настоящей матери, но общаться с ней отказалась.



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