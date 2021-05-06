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В обращение выпустят памятные монеты в честь юбилея Крапивы, Шамякина и Мележа
Источник материала: ОНТ
Национальный банк Республики Беларусь принял постановление о выпуске памятных монет, которые будут считаться законным платежным средством,
С 25 мая в оборот будут выпущены серебряные монеты «Кандрат Крапіва. 125 гадоў», «Іван Шамякін. 100 гадоў», «Іван Мележ. 100 гадоў» – номиналом Br20 и тиражом 699 штук.
Кроме того, Нацбанк выпустит аналогичные монеты из медно-никелевого сплава. Номинал каждой составит Br1, тираж – 1599 штук.
Фото: БЕЛТА
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Национальный банк Республики Беларусь принял постановление о выпуске памятных монет, которые будут считаться законным платежным средством, сообщает БЕЛТА. С 25...
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