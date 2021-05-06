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В обращение выпустят памятные монеты в честь юбилея Крапивы, Шамякина и Мележа

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В обращение выпустят памятные монеты в честь юбилея Крапивы, Шамякина и Мележа

Национальный банк Республики Беларусь принял постановление о выпуске памятных монет, которые будут считаться законным платежным средством, сообщает БЕЛТА.

С 25 мая в оборот будут выпущены серебряные монеты «Кандрат Крапіва. 125 гадоў», «Іван Шамякін. 100 гадоў»,  «Іван Мележ. 100 гадоў» – номиналом Br20 и тиражом 699 штук.

Кроме того, Нацбанк выпустит аналогичные монеты из медно-никелевого сплава. Номинал каждой составит  Br1, тираж – 1599 штук.

Фото: БЕЛТА

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Национальный банк Республики Беларусь принял постановление о выпуске памятных монет, которые будут считаться законным платежным средством, сообщает БЕЛТА. С 25...
 
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