В обращение выпустят памятные монеты в честь юбилея Крапивы, Шамякина и Мележа

Источник материала: ОНТ

Национальный банк Республики Беларусь принял постановление о выпуске памятных монет, которые будут считаться законным платежным средством, сообщает БЕЛТА.

С 25 мая в оборот будут выпущены серебряные монеты «Кандрат Крапіва. 125 гадоў», «Іван Шамякін. 100 гадоў», «Іван Мележ. 100 гадоў» – номиналом Br20 и тиражом 699 штук.

Кроме того, Нацбанк выпустит аналогичные монеты из медно-никелевого сплава. Номинал каждой составит Br1, тираж – 1599 штук.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram