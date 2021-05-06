Самое маленькое Знамя Победы передали в дар Московскому музею Победы

Источник материала: ОНТ

Маленькие реликвии в память о большом подвиге всего советского народа. Коллекция главного военно-исторического музея России пополнилась двумя уникальными миниатюрами: самой маленькой копией Знамени Победы, а также копией ордена Отечественной войны I степени.

Сверхмаленькая копия Знамени Победы, размер которой по периметру не достигает и 10 миллиметров, вошла в Книгу рекордов России. Ее и копию ордена Отечественной войны, который умещается на рисовом зёрнышке, изготовил сибирский Левша Владимир Анискин. Новые экспонаты, которые переданы в московский музей Победы, это не просто точно воссозданные по образцу копии.

Оба экземпляра знамени Победы в мае прошлого года слетали на Международную космическую станцию. На орбите провели 195 дней, что подтверждает специальный сертификат.

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