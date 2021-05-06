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Представители средств массовой информации встретились возле обелиска «Минск город-герой»

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители средств массовой информации встретились возле обелиска «Минск город-герой»Минск город-герой»" class="one-news__figure-img">

Со слезами на глазах. В эти дни каждый из нас вспоминает историю своей семьи, трагически и неразрывно связанную с Великой Отечественной войной. И в преддверии 9 мая каждый белорус считает своим долгом побывать в местах памяти, поклониться и просто помолчать.


Утром 6 мая у обелиска Минск город-герой встретились представители средств массовой информации. Работники телевидения не просто знают, а каждый год с горечью убеждаются, что героев и свидетелей тех страшных событий остаётся всё меньше. И все мы должны бережно и главное достоверно сохранять историю. Ведь только бесценные уроки прошлого помогут никогда не допустить страшных событий в будущем.

Отдать дань памяти и стать примером для тех, кто рядом, в эти дни может каждый. По давней традиции в Беларуси десятилетиями проводится масштабная работа по сохранению памятников и обелисков – их в нашей стране около девяти тысяч. Поклониться этим местам и передать будущим поколениям трепетные чувства к бесценному миру на родной земле – наша главная и общая задача. 

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Теги: Минск
 
 
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Со слезами на глазах. В эти дни каждый из нас вспоминает историю своей семьи, трагически и неразрывно связанную с Великой Отечественной войной. И в преддверии 9 мая...
 
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