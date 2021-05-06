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Александр Лукашенко: Даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует чётко и слаженно

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: Даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует чётко и слаженно

На совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе Президент Беларуси отметил эффективность работы вертикали власти и исполнительскую дисциплину системы государственного управления, передаёт БЕЛТА.

В настоящее время институт профессиональной государственной службы в Беларуси действует на основании закона 2003 года, в 2018-м Глава государства поручил подготовить проект нового закона. Его разработкой занималась межведомственная рабочая группа в составе госслужащих, учёных и экспертов.  

Проект будущего закона предусматривает организацию целостной системы госслужбы, состоящей из государственной гражданской и военной службы, службы в военизированных организациях.

Также документ содержит общие для всех сотрудников госаппарата нормы работы, реестр государственных гражданских должностей, пересмотренную систему классов госслужащих, а также меры их ответственности. Нововведением станет и приложение к закону, в котором изложены общие требования служебной этики государственных гражданских служащих.

Александр Лукашенко подчеркнул, что принятие нового закона «О государственной службе в Республике Беларусь» не станет началом кардинального реформирования государственной службы. Будущие нововведения должны стать импульсом для её дальнейшего развития.

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На совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе Президент Беларуси отметил эффективность работы вертикали власти и...
 
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